الرئيسة الهنغارية تختتم زيارة استمرت يومين: سندعم كوردستان عملياً

أربيل (كوردستان 24)- اختتمت الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك زيارتها التي استمرت يومين لإقليم كوردستان، والتقت خلالها مع كبار المسؤولين الكوردستانيين.

وودّع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الرئيسة الهنغارية التي غادرت إلى بلادها وغرّدت مشيدة بإقليم كوردستان في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر.

ونوفاك هي ثاني رئيسة أوروبية تزور أربيل بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل.

ووصلت الرئيسة الهنغارية إلى أربيل يوم أمس في زيارة رسمية قالت خلالها إنها لم تكن تتوقع قط أن تلمس كل هذا التطور والازدهار والتعايش والأمن، وأشارت إلى أنها كانت قبل زيارتها قلقة بشأن الوضع الأمني في المنطقة.

وقالت نوفاك على حسابها في تويتر "نحن الهنغاريون أمة أفعال. نحن هناك حيث كانت حاجة للمساعدة. نحن فخورون بافتتاح مدرسة ملثو الدولية بأربيل (الضوء)".

وفي تغريدة أخرى كتبت نوفاك عن لقاءاتها بالقول "في أربيل، عندما التقيت بنساء إيزيديات، كان قلبي يتألم، وكنت سعيدة لرؤية أن المرأة لها دور وقيادة".

وبالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية وعودة القوات الهنغارية وافتتاح مدرسة خاصة، زارت الرئيسة الهنغارية بلدة تللسقف للاطلاع على الدمار الذي خلفه تنظيم داعش في المنطقة عام 2014.

وقالت نوفاك "رأيت ترهيب داعش وبربريته في تللسقف. كان لا بد من بناء عدد من المباني والكنائس، وأدّت هنغاريا دوراً رئيسياً في إعادة بنائها".

وتابعت "ولإظهار احترامهم إلى هنغاريا، يقول السكان المحليون إن تللسقف هي ابنة هنغاريا".