سیاسة

وفد حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

أبرز القضايا التي سيتناولها وفد كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية هما ملفا "الموازنة والنفط"
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وفد حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد
وفد حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد
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أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد مساء اليوم السبت لمواصلة المحادثات مع الحكومة الاتحادية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد مساء السبت لاستئناف المحادثات مع الحكومة الاتحادية".

وأكد البيان أن "محادثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية ستتمحور حول ملفي النفط والموازنة".

وهذه ثاني زيارة يجريها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن جملة من القضايا والملفات.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.

 

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