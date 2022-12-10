سیاسة

أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية رئاسية أخيرة في عام 2023

وأكد أردوغان "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان-الصورة من وكالة الأناضول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان-الصورة من وكالة الأناضول
ترکیا أردوغان قرن تركيا الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان 24)- لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلناً أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وأضاف "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

وأكد الرئيس التركي أنه "بهذه الظروف نمضي قدماً إلى قرن تركيا، وسنؤسس معاً قرن تركيا".

وأشار إلى "أننا في كل أزمة نواجهها نعتمد على إمكاناتنا من أجل تجاوزها وخلق فرص جديدة".

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة.

وكان رجب طيب أردوغان قد جدد في تشرين الأول أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون "ديموقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية".

وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.

 

المصدر: فرانس برس+وكالة الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف