فرنسا تفوز على إنكلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف النهائي

أربيل (كوردستان 24)- انتزعت فرنسا بطلة العالم الفوز من إنكلترا مساء السبت، في ختام منافسات ربع نهائي مونديال قطر 2022 لتضرب موعدا مع المغرب في المربع الذهبي.

وستجري المباراة التاريخية بالنسبة لـ "أسود الأطلس" مساء الأربعاء المقبل على الملعب ذاته.

وسجل تشواميني هدف التقدم في الدقيقة 17 ثم أدرك كين التعادل في الدقيقة 53 قبل أن يمنح جيرو الفوز لـ "الديوك" في الدقيقة 78. وأضاع كين ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وكانت هذه المباراة الأولى بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من بطولة دولية كبرى.

وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فيما توقف قطار إنكلترا في سعيها للقب ثان بعد الذي حققته على أرضها في 1966.

وهذا أول فوز لفرنسا في كأس العالم على إنكلترا، بعد سقوطها مرتين في دور المجموعات عام 1966 بنتيجة 0-2 و1982 بنتيجة 1-3.