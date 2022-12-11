القوات الأمنية تستهدف كهفا في كركوك وتقتل 6 إرهابيين في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت، استهداف كهف بداخله عناصر من داعش بضربة جوية في محافظة كركوك، فيما قتلت 6 ارهابيين من بينهم انتحاريان في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بناءً على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة، استهدفت خلالها كهف بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة التون كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

من جهة أخرى أعلنت الخلية الإعلام الأمني ان القوات الأمنية تمكنت من قتل 6 إرهابيين من بينهم انتحاريان بعد محاصرتهم والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم وكانت التضحيات شهيداً واحداً من الرعاة في منطقة تلول الباج ضمن محافظة صلاح الدين.