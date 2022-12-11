صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر بلغت أكثر من 8 ملايين برميل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، بأن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 8.5 ملايين برميل في شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الادارة في جدول لها، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الثاني الماضي 8.550 ملايين برميل، و بمعدل 285 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر تشرين الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 4.588 ملايين برميل وبمعدل 148 ألف برميل يوميا.

وتابعت، ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمعدل 141 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 385 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 363 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 252 الف برميل يوميا".

وقالت الإدارة، أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، وحلّ بالمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و310 آلاف برميل يوميا".

وبينت، ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.