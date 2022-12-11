صحة وبیئة

هيئة الأنواء تتوقع تساقطا للأمطار خلال اليومين المقبلين

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء تساقط الأمطار العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار واستقراراً في درجات الحرارة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير أعلام هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، إن "طقس البلاد سيكون اليوم في اقسامها الشمالية والوسطى صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب في ساعات الصباح الأولى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في الساعة ومتغيرة الاتجاه، كما أن المنطقة الشمالية ستشهد المتغيرات ذاتها"، مبيناً أن "الطقس في الأقسام الجنوبية من البلاد سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة في المنطقة الوسطى من 19 إلى 22 درجة".

وأضاف الجابري أن "التوقعات تشير إلى أن طقس البلاد لليومين القادمين سيشهد تساقطاً للأمطار في مناطق متفرقة بالبلاد"، مشيراً الى أنه "لايوجد أي مؤشر لغاية الآن لانخفاض درجات الحرارة، والتي ستكون المقاربة ليوم أمس".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف