سیاسة

أوروبا تُجمّد نحو 19 مليار يورو من الأموال الروسية

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العالم الاتحاد الأوروبي روسيا تجميد أموال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، تجميد 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء الروس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الماضي.

وجاءت بلجيكا في مقدمة الدول التي فرضت قيوداً على الأثرياء والكيانات الروس، بعد أن جمّدت 3.5 مليار يورو من الأصول الروسية، بحسب فرانس برس.

تلتها لوكسمبورج بـ 2,5 مليار، وإيطاليا بنحو 2,3 مليار وألمانيا بحوالي 2,2 مليار، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.

أما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا، فجمّدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي حين أبلغ عدد من أعضاء الاتحاد الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخراً كثيراً.

وتتذيل مالطا القائمة، والتي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ جمّدت حتى الآن 146,558 يورو فقط.

وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.

ويخضع 1,241 فرداً و118 كياناً لعقوباتٍ أوروبية تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول للاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع الروسي الأوكراني.

يأتي ذلك، بينما شددت بروكسل الخميس، على الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات وتوفير البيانات المتعلقة بها "أمر إلزامي".

ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

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