تزايد عمليات زراعة "زوالف" في بريطانيا.. ما علاقة مدرب المنتخب الإنكليزي؟

أربيل (كوردستان 24)- قالت عيادة تجميلٍ في المملكة المتحدة، إن أعداد الرجال الراغبين بإجراء عمليات التجميل في تزايد، خاصةً زراعة "زوالف" وشعر في منطقة الذقن.

وأكدت عيادة تجميل في مدينة مانشستر البريطانية، أن زراعة زوالف وشعر منطقة الذقن التي تبلغ قيمتها نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، شهدت زيادةً بنسبة 25 % في العام الماضي لدى الرجال.

وتتم عملية زرع الشعر في الوجه، التي تستغرق من 4 إلى 6 ساعات، تحت تأثير مخدر موضعي، ما يعني أن المرضى على دراية بما يحدث أثناء العملية، لكنهم لا يشعرون بالألم.

وقال مؤسس عيادة "كراون"، الدكتور عاصم شاهملك، إن عملاءه يتخذون من شكل زوالف ولحية مدرب المنتخب الإنكليزي، غاريث ساوثغيت، كمصدر إلهامٍ لهم.

وأوضحت العيادة أنها أجرت 250 عملية زرع لحية أو زوالف منذ بداية عام 2022 الجاري، مقارنة مع 201 في نفس الفترة من عام 2021، وفق سكاي نيوز.

وأوضح شاهملك أن أحد المتلقين الجدد لعملية زرع زوالف، هو "مشجع كرة قدم كبير، وقال إن ساوثغيت كان شخصاً مصدر إلهام له".

وتابع: "مدرب منتخب إنجلترا نموذج يحتذي به ملايين الرجال. يحبون الطريقة التي يتحدث بها والطريقة التي يبدو بها".

ويشكو ما يقرب من نصف الرجال من وجود بقع صلعاء في لحيتهم أو زوالفهم، وفقاً لاستطلاع شمل ألف شخص، حسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعادة ما تكون المشكلة وراثية، لكن يمكن أيضاً إلقاء اللوم على النظام الغذائي غير المتوازن، والتوتر، والاختلالات الهرمونية.