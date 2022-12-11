سیاسة

محكمةٌ عراقية تقضي بسجن منتحل شخصية 7 سنوات

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق محكمة جنايات الكرخ انتحال صفة

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة جنايات الكرخ، الأحد، بسجن أحد الأشخاص سبع سنوات، لانتحاله صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال بيانٌ للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بحق أحد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وانتحاله صفة محامي وطبيب وإنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب".

وأوضح البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن "المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات مزورة لديه، فضلاً عن تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام أحد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية".

وأضاف، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقاً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1 و2 لسنة 1983".

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