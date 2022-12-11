القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بتهمة تلقّي رشاوى من دولةٍ خليجية

أربيل (كوردستان 24)- أُلقي القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للتحقيق معها في اتهاماتٍ بتلقّي رشاوى من دولةٍ خليجية.

ويشتبه محققون في أن تكون تلك الدولة قد "أثرت على قرارات اقتصادية وسياسية أصدرها البرلمان على مدى شهور عديدة"، بحسب المتحدث باسم الفيدرالية البلجيكية.

وعُلِّقت عضوية كايلي في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، كما فُصِلت من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.

وقالت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في بيانٍ لها، إنها "لا تتسامح مطلقاً" مع الفساد، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق.

وصادرت الشرطة البلجيكية التي ألقت القبض أيضاً على أربعة آخرين في البرلمان الأوروبي، نحو 632 ألف دولار وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها، في 16 عملية تفتيش في بروكسل، الجمعة.

وسمّت مصادر إعلام بلجيكية قطر باعتبارها الدولة المعنية، قائلة إنها تستند في ذلك على معلومات حصلت عليها من "مصادر مطّلعة"، وفق (بي بي سي).

بينما نفى متحدث باسم الحكومة القطرية علمه بأي تفاصيل تتعلق بالتحقيق، قائلاً "إن أي مزاعم بتصرّف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تماماً".

في المقابل، قال متحدث باسم البرلمان الأوروبي إن "البرلمان لن يعلّق على التحقيقات الجارية، لكنه سيتعاون مع السلطات المحلية إذا طلبت ذلك"، بحسب رويترز.

وتكلّف عمليات الفساد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ما بين 179 إلى 990 مليار يورو سنوياً.