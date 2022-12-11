الفنانة هيلي لوف تطلق أغنية خاصة بكأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت الفنانة الكوردية، هيلي لوف، أغنية خاصة بكأس العالم، حيث غنتها باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت الفنانة التي لديها أعمال غنائية وصلت للعالمية: "هذا تقديرنا وحبنا وهديتنا لـ FIFA قطر ولجميع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الأمر كله يتعلق بالوحدة والتنوع والطاقة الإيجابية التي توحدنا جميعاً وتجمعنا معاً".

وأضافت "كرة القدم ليست مجرد رياضة، إنها احتفال بالقوة البشرية والعمل الجماعي وتقديم أفضل ما لديكم دائماً، نحن نحبكم جميعاً، نشكركم على دعمكم ونتمنى أن تستمتعوا بالاستماع والرقص على أغنية " Go Go Ale Ale".

وتم تصوير الأغنية في أحد الأحياء الشعبية بمدينة أربيل حيث ترتدي المغنية ملابس عدة منتخبات تباعاً، وتحتوي الأغنية لقطات لنجوم وجماهير كأس العالم في المدرجات والملاعب.

والاغنية من كلمات Prince Slomo Zezo وألحان هيلي لوف وإخراج محمد شيرواني.