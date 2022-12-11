بعد تأهّله للدور قبل النهائي.. المغرب يضمن حصوله على جائزةٍ مالية كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- ضَمِن المنتخب المغربي لكرة القدم حصوله على جائزةٍ مالية هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، مع تأهله للدور قبل النهائي.

وتأهّل أسود الأطلس إلى المربع الذهبي بعد فوزه، السبت، على المنتخب البرتغالي بهدفٍ دون رد، ليلاقي المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي والذي تأهل بدوره على حساب المنتخب الإنكليزي.

وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بطل العالم جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار، والوصيف 30 مليون دولار.

في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الرابع فسيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.

وبعد إسدال الستار على الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بتأهل منتخبات كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا إلى دور نصف النهائي، رفعت المنتخبات الأربعة من حصيلتها المالية من الجوائز المرصودة للمنتخبات وفقاً لترتيبها النهائي.

ووصل حجم الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في المونديال، إلى 440 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في تاريخ كأس العالم، بعد أن بلغ في مونديال 2018 في روسيا 400 مليون دولار، ومونديال 2014 بالبرازيل 358 مليون دولار.

وتتوزع الجوائز التي سيمنحها "فيفا" وفق الآتي:

بطل المونديال: 42 مليون دولار.

الوصيف: 30 مليون دولار.

المركز الثالث: 27 مليون دولار.

المركز الرابع: 25 مليون دولار.

المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

كما منح الفيفا جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.