سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير اليوناني الجديد لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفير اليوناني الجديد لدى العراق جورجيوس ألمانوس.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام اليوناني لدى إقليم كوردستان ستافروس كريميس، هنأ رئيس الحكومة السفير بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه من أجل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان.

وأشار السفير اليوناني إلى العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان باليونان، وأبدى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان على الصعد كافة، ولا سيّما في مجالات التبادل التجاري والزراعة والسياحة والتعليم.

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