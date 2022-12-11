أمن

مروحية أمريكية تجهز على قياديين بتنظيم داعش في سوريا

"داعش ما زال يمثل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها"
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سوریا سوريا داعش القيادة المركزية الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش في هجوم بطائرة هليكوبتر أمريكية بشرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواته نفذت "غارة ناجحة" بواسطة مروحية فجر اليوم، "مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي داعش بينهما أنس، مسؤول داعش في ولاية سوريا".

وأشارت إلى أن أنس شارك في "العمليات التآمرية المميتة" للتنظيم شرق سوريا، وأكدت في الوقت نفسه عدم سقوط أي مدنيين خلال تنفيذ الهجوم.

وجاء في البيان "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة، من خلال الشراكة مع القوات المحلية، بالتصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تنظيم داعش".

وذكرت القيادة في بيانها أن داعش ما زال يمثل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو قوله إن "مقتل مسؤولي داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التخطيط وتنفيذ هجمات تزعزع استقرار الشرق الأوسط".

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