بالفيديو والصور | وفاة نازح إثر حريق في مخيم بحركة بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- لقي شخص حتفه وأصيب آخرون إثر حريق اندلع في مخيم بحركة للنازحين في محافظة أربيل بإقليم كوردستان.

وقالت مراسلة كوردستان 24، إن الشخص، الذي توفي يدعى عبد الله الطائي، وهو نازح مع عائلته من محافظة نينوى.

والتهمت النيران خمسة كرفانات على الأقل، بما في ذلك كرفان الضحية الذي كان منشغلاً بالقراءة حيث يستعد للتوجه إلى امتحان نصف السنة، وفقاً لمراسلتنا.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب تماس كهربائي.

وقال أحد النازحين في تغطية على الهواء مباشرة "هذا عاشر حريق يشهده المخيم" منذ إنشائه.

وأضاف "شب الحريق بلمح البصر".