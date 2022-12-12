سیاسة

بسبب خلافٍ على السكن.. مسلحٌ يقتل 3 نساء في إيطاليا إحداهن صديقة لرئيسة الحكومة

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العالم ايطاليا مقتل 3 نساء

أربيل (كوردستان 24)- أقدم رجلٌ في العقد السادس، على قتل 3 نساء وإصابة 4 أشخاصٍ آخرين، في حادثة إطلاق نار بالعاصمة الإيطالية روما.

وأفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلاً قتل 3 نساء بالرصاص وأصاب 4 أشخاص آخرين في روما الأحد في أعقاب خلافٍ حول مبنى سكني، بحسب فرانس برس.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جورجيا ميلوني، في منشورٍ على فيسبوك في وقت لاحق الأحد، أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق كلاوديو كامبي،57 عاماً، النار خلال اجتماعٍ لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدماً مسدساً سُرِق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي الذي قُبِض عليه لاحقاً، قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر تشرين الثاني عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاماً والأم لطفل يبلغ 10 سنوات والتي كانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان وأشادت بها بوصفها "أمّاً وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضاً امرأة قوية وهشة في آن".

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