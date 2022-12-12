وفد إقليم كوردستان يجتمع في بغداد مع وزيرة المالية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، الیوم الإثنین، مع وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية، طیف سامي.

وناقش الاجتماع حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون موازنة سنة 2023 والتأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد.

وكان وفدٌ من إقليم كوردستان قد وصل السبت إلى بغداد، في ثاني زيارةٍ له إلى العاصمة العراقية، منذ تشكیل حكومة محمد شیاع السوداني، لإجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن جملةٍ من القضايا والملفات.

ویضمُّ الوفد، وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، وزير الكهرباء كمال محمد، رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المتحدث الرسمي بإسم حكومة الإقليم جوتیار عادل، رئيس ديوان الرقابة المالية هادي جاوشلي، ورئيس ممثلیة حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى.