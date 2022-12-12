نيجيرفان بارزاني والسفير اليوناني لدى بغداد يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير اليوناني الجديد في العراق جورجيوس ألامانوس، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لجورجيوس ألامانوس والوفد المرافق في أربيل.

وشدد الجانبان على تعزيز العلاقات بين اليونان وبين العراق وإقليم كوردستان وبصورة خاصة في قطاعات التربية والتجارة والاقتصاد والسياحة.

وإلى جانب الترحيب به وتقديم التهاني له بمناسبة مباشرته مهامه سفيراً جديداً لليونان في العراق، عبّر رئيس الاقليم خلال اللقاء، عن دعم إقليم كوردستان الكامل لإنجاح مهام السفير اليوناني.

من جانبه، عبر السفير اليوناني عن انبهاره بالتطور والأمان اللذين يشهدهما إقليم كوردستان، مؤكداً على أن دور إقليم كوردستان في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة دور مشهود وموضع تقدير.

وشغلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين محوراً آخر في اللقاء الذي حضره القنصل العام اليوناني في إقليم كوردستان.