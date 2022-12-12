اقتصاد

بغداد تستلم 7.9 مليون دولار فائض صندوق تعويضات الكويت

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العراق البنك المركزي العراق الكويت

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ قيمته بنحو  7.9 مليون دولار، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت.

وتشكلت لجنة أممية للتعويضات عام 1991 ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت في العام ذاته.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيانٍ له، "تم تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت، البالغ (7.946.316) دولار أمريكي، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

وأضاف البيان، أن "المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي أُنشئ تحت اسم "صندوق الأمم المتحدة للتعويضات".

وأعلن العراق عام 2021 عن إنهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014، أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف عام 2018.

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