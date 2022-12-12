رئيس حكومة إقليم كوردستان يخصص أكثر من ملياري دينار لمشاريع المياه في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص ملياري و 624 مليون دينار، لتوفير المواد التعقيمية لمشاريع مياه الشرب والآبار بمحافظة دهوك.

يأتي ذلك، ضمن المشاريع الخدمية التي تقدمها التشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وتقديم مزيد من الخدمات للمحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان، في تشكيلتها التاسعة الحالية، إلى تطوير الخدمات في مختلف مدن ومناطق الإقليم ضمن مختلف المجالات.

وكان رئيس حكومة كوردستان قد أعلن في 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي، في مراسم خاصة، عن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واعتبر حينها أن تلك الاستراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2025، بما يضع حكومة إقليم كوردستان في قائمة دول المنطقة التي اتجهت نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية.

وبدأ الإقليم بتدشين النظام الإلكتروني لإصدار رخص السياقة في آب الماضي، وفي الشهر الذي تلاه ، افتتح مركز البيانات المركزي الحكومي في دائرة تكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن خطط الإقليم في المضي قُدماً نحو تعزيز بنيته الرقمية.