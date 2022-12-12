سیاسة

جورجيا ترغب في فتح سفارة ببغداد وقنصلية بأربيل

حسين شدد على ضرورة حل المشاكل التي تواجه العراقيين ومنها الحصول على سمات الدخول للمواطنين الراغبين بزيارة جورجيا
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العراق جورجيا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السفير الجورجي غير المقيم لدى العراق زازا كاندلاكي اليوم الاثنين إن بلاده ترغب في فتح سفارة دائمة ببغداد وقنصلية في أربيل.

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بالسفير زازا كاندلاكي وبحث معه العلاقات الثنائية بين بغداد وتبليسي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن حسين شدد على ضرورة حل المشاكل التي تواجه العراقيين ومنها الحصول على سمات الدخول للمواطنين الراغبين بزيارة جورجيا، مطالباً بإيجاد حلول لتسهيل منح السمات لهم.

وأعرب الوزير العراقي عن شكره للحكومة الجورجية لتقديمها الدعم للحكومة العراقية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لديها رغبة حقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين.

هذا وقال السفير الجورجي إن لقاءه بعدد من المسؤولين العراقيين "سيكون له تأثير كبير في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلِف المجالات، لاسيما السياسيَّة والأمنيَّة".

وأعرب عن رغبة بلاده في فتح قنصليتين فخريتين في أربيل وبابل، بعد استكمال الموافقات الرسمية لفتح تلك القنصليات الفخرية، وذلك لوجود جاليَّة جورجية، وتحديداً في محافظة دهوك بما يقارب 3000 مواطن جورجيّ.

ولفت إلى أن جورجيا لديها الرغبة في فتح سفارة في بغداد خلال المدة المقبلة، مؤكداً أنه سيقوم بمفاتحة الجانب الجورجي للتسريع في إجراءات فتح السفارة في بغداد.

كما قدم السفير الجورجي دعوة رسمية إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، لزيارة جورجيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

 

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