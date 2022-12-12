وزير الداخلية العراقي يصل إلى أربيل على رأس وفد رفيع

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع.

وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين ومن بينهم نائب العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي.

واجتمع الوفد فور وصوله مع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان جملة من الملفات ولا سيّما التنسيق الأمني المشترك، بالإضافة إلى ملف الحدود مع دول الجوار.

وهذه أول زيارة لوزير الداخلية الاتحادي إلى إقليم كوردستان منذ تسنمه منصبه في الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهرين.