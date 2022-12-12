سیاسة

السوداني يمهل كبار المسؤولين في حكومته ستة أشهر لتقييم أدائهم

"سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر"
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أمهل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين كبار المسؤولين الحكوميين مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتقييم أدائهم.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء وشهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه، حسبما أفاد بيان حكومي.

وقال السوداني "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة".

وأمهل السوداني المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.

كذلك منح السوداني الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ.

 

 

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