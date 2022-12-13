الطيران العراقي يدك أوكار داعش ويقتل 4 إرهابيين في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- نفذ الطيران الحربي العراقي يوم الاثنين، ضربتين جويتين استهدفت أوكار تنظيم داعش في جبال حمرين، وقتلت في الوقت نفسه 4 عناصر من تنظيم داعش في ديالى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إن "الطيران الحربي نفذ ،اليوم، ضربتين جويتين على أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين".

وأضافت، أن "ذلك جاء بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن قتل 4 إرهابيين بتدمير وكرهم في ديالى.

وقالت الخلية في بيان منفصل، إن "القوة الجوية دمرت بواسطة طائرات F_16 وكرا بداخله 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في ناحية قره تبه في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت، أن "ذلك جاء استمرارا للنهج التعرضي ووفقاً للخطط الأمنية المعدة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".