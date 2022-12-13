القنصلية الأمريكية تخصص 750 الف دولار لترميم معبد لالش

أربيل (كوردستان 24)- خصصت القنصلية الأمريكية في أربيل، مبلغ 750 الف دولار، لترميم معبد لالش للإيزيديين.

وبهذا يبلغ اجمالي المساعدات المالية من القنصلية الأمريكية لتجديد معبد لالش 2 مليون و300 ألف دولار.

وقال القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان، إرفين هيكس، "تلتزم الحكومة الأمريكية بحماية هذا الصرح التاريخي، وقد خصصنا 750,000 دولار لترميم وحماية معبد لالش، مما سيجلب الدعم المالي الأمريكي لترميم النصب التذكاري إلى 2,300,000 دولار أمريكي".

وأضاف إرفين هيكس أن "هذا الدعم المالي سيمهد الطريق أمام الأجيال القادمة من الإيزيديين لاتباع دينهم، وفهم أن فكر تنظيم داعش المتطرف لن يتمكن أبدا من منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية".

وقال "نؤكد للمجتمع الإيزيدي أن هذا المكان سيبقى للقرون المقبلة".