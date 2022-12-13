أوغلو: مستعدون للعمل مع الأسد على محاربة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، استعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية على محاربة الإرهاب واطلاق عملية سياسية، في حال "إذا تصرف النظام بواقعية".

وجاءت تصريحات أوغلو يوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان.

وقال وزير الخارجية التركي "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأشار في كلمته الى ان انقرة لن تسمح بتواجد حزب العمال الكوردستاني في سوريا والعراق، وأنها "ستفعل ما يلزم لاقتلاع التنظيم من هاتين الدولتين".

وأعلنت واشنطن على لسان مسؤولين عسكريين وسياسيين، رفضها لشن أي عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

من جانبه شدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال تصريحٍ خاص لكوردستان 24، في وقت سابق التزام قواته "بالتفاهمات الموجودة بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا حول شمال سوريا".

ووعد الرئيس التركي مراراً بتوسيع العملية العسكرية التي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في 13 من الشهر الجاري، ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.