أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 150300 دينار
100 يورو = 158200 دينار
100 جنيه إسترليني = 183400 دينار
100 ليرة تركية = 8800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 40000 دينار
دينار أردني واحد = 2018 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 435000 دينار
مثقال عيار 21 = 385000 دينار
مثقال عيار 18 = 330000 دينار