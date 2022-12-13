أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 150300 دينار

100 يورو = 158200 دينار

100 جنيه إسترليني = 183400 دينار

100 ليرة تركية = 8800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 40000 دينار

دينار أردني واحد = 2018 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 435000 دينار

مثقال عيار 21 = 385000 دينار

مثقال عيار 18 = 330000 دينار