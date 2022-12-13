الهجرة تعلن توزيع مادة النفط الأبيض على النازحين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع مادة النفط الأبيض على الأسرة النازحة في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة، أنه"في إطار توجيهات وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، باشرت كوادر الوزارة بتوزيع مادة النفط الأبيض على (8871) أسرة نازحة في مخيمات إقليم كوردستان".

وأضاف أنه "تم توزيع أكثر من (440) ألف لتر في مخيمات (خانكي وباجد كندالا 1و2 وقاديا في قضاء سميل ومخيم مامليان في قضاء عقرة) التابعة الى محافظة دهوك بواقع 5469 أسرة نازحة، مبيناً أن"الأسر النازحة في مخيمات (ديبكة والخازر وحسن شام u2 و u3) التابعة الى محافظة أربيل كان حصتها أكثر من (170) ألف لتر، لتشمل 3402 أسرة نارحة".