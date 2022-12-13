سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل التركي الجديد في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان نيجيرفان بارزاني القنصل التركي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، القنصل العام  التركي الجديد في الإقليم، مامد مولود ياقوت.

وتمنّى نيجيرفان بارزاني للقنصل الجديد الموفقية في مهامه، معرباً في الوقت ذاته عن كامل دعمه ومساعدته له.

من جانبه، أبدى "ياقوت" عن سعادته بتعيينه قنصلاً عاماً لبلاده في إقليم كوردستان، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وإقليم كوردستان.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آخر المستجدات في المنطقة بشكلٍ عام، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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