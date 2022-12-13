سیاسة

شاخوان عبد الله: جو من التفاهم يسود مناقشات وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

author_image سوار أحمد
کوردستان شاخوان عبد الله اقليم كوردستان بغداد الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد عقد اجتماعات ومناقشات جيدة مع مسؤولي الحكومة العراقية، مشيرا الى ان التفاهم يسود أجواء الحوارات.

وقال عبد الله لكوردستان24، "عُقد عدد من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي الحكومة الاتحادية، وكانت اجتماعات الأسبوع الماضي إيجابية، وقطعت خطوات جيدة".

وأضاف "نتوقع أن يصل مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان بموافقة الجانبين، حيث سيتم دعم الاتفاق".

وزار وفد حكومة إقليم كوردستان، بغداد، بتاريخ 10/12/2022، وذلك بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان بغداد، لمناقشة حصة الإقليم وميزانيته وقضية المادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من وزيري المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، ورئيسي ديوان الرقابة، وديوان الرئاسة، وممثل إقليم كوردستان في بغداد.

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