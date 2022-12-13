وفد إقليم كوردستان يجتمع في بغداد مع وزارة النفط العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، في بغداد مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية.

وناقش الجانبان سبل رفع مستوى التنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وإيجاد آلياتٍ مجدية لعملهما معاً وفقا للدستور وورقة العمل التي تشكلت الحكومة الجديدة بموجبها.

وكان وفدٌ من إقليم كوردستان قد وصل السبت إلى بغداد، في ثاني زيارةٍ له إلى العاصمة العراقية، منذ تشكیل حكومة محمد شیاع السوداني، لإجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن جملةٍ من القضايا والملفات.

ویضمُّ الوفد، وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، وزير الكهرباء كمال محمد، رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المتحدث الرسمي بإسم حكومة الإقليم جوتیار عادل، رئيس ديوان الرقابة المالية هادي جاوشلي، ورئيس ممثلیة حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى.

وأمس الاثنين، استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد وفد الإقليم، لمناقشة ملفات عدة وفي مقدمتها مشروع موازنة 2023.