سیاسة

رئيس الجمهورية العراقية يستقبل وفد حكومة إقليم كوردستان

وأكد رئيس الجمهورية "ضرورة اعتماد الحوار والإسراع بإيجاد الحلول وفقاً للدستور والقانون"
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رئيس الجمهورية يلتقي وفد حكومة إقليم كوردستان
رئيس الجمهورية يلتقي وفد حكومة إقليم كوردستان
العراق وفد حكومة إقليم كوردستان الخلافات بين أربيل وبغداد عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد اليوم الثلاثاء وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم".

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومستجدات المفاوضات الأخيرة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل العالقة".

وأكد رئيس الجمهورية حسبما أفاد البيان "ضرورة اعتماد الحوار والإسراع بإيجاد الحلول وفقاً للدستور والقانون لضمان الوصول إلى اتفاق يخدم جميع العراقيين".

وكان وفدٌ من إقليم كوردستان قد وصل السبت إلى بغداد، في ثاني زيارةٍ له إلى العاصمة العراقية، منذ تشكیل حكومة محمد شیاع السوداني، لإجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن جملةٍ من القضايا والملفات.

ویضمُّ الوفد، وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، وزير الكهرباء كمال محمد، رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المتحدث الرسمي بإسم حكومة الإقليم جوتیار عادل، رئيس ديوان الرقابة المالية هادي جاوشلي، ورئيس ممثلیة حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى.

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