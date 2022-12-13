الحكومة العراقية تعلن تفاصيل إرسال 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "محمد شياع السوداني ترأس اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وتم خلالها "بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز القضايا والملفات الخاصة بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".

وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي لكوردستان 24، إن "مجلس الوزراء صوّت بأغلبية الأصوات، على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان عن شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الجاري".

وأشار المصدر إلى أن جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما.

وقالت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني إن بغداد اتخذت القرار نتيجة للمفاوضات الجارية بين وفدها والحكومة الاتحادية.

وتقول حكومة الإقليم إن وفدها متواجد في بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة.

ويتألف الوفد الكوردستاني من وزراء المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل.

ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.

وسبق أن قالت الحكومة الاتحادية إن التأخر في إرسال 200 مليار دينار يعود لـ"أسباب تقنية"، وأشارت إلى أنها ستستقطع هذا المبلغ من حصة الإقليم لاحقاً.