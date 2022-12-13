علوم وتكنولوجيا

علماء أمريكيون يسجلون "اختراقاً علمياً كبيراً" في الاندماج النووي

وصفت وزارة الطاقة الأمريكية بدء الإشتعال الاندماجي بأنه "اختراق علمي كبير"
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علماء الاندماج النووي
علماء الاندماج النووي
العالم الاندماج النووي علماء أمريكيون وزارة الطاقة الأمريكية مختبر لورانس ليفرمور

أربيل (كوردستان 24)- أعلن علماء أمريكيون الثلاثاء تحقيق "اختراق علمي كبير" في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوماً ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.

وأوضح مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في تغريدة أنّ تجربة أجراها الأسبوع الماضي "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

ووصفت وزارة الطاقة الأمريكية بدء الإشتعال الاندماجي بأنه "اختراق علمي كبير" من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق "تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة".

واعتبر مدير مختبر لورانس ليفرمور كيم بوديل الاندماج النووي بأنه "أحد أهم التحديات العلمية التي واجهتها الإنسانية على الإطلاق".

ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي - الذي وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يعد السبب في أزمة المناخ العالمية.

 

المصدر: فرانس برس

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