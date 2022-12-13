سیاسة

بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش الروسي وشركات إيرانية

فرضت لندن عقوبات على 12 قائداً في القوات المسلّحة الروسية ومسؤولي شركات إيرانية
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لندن تفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش الروسي وشركات إيرانية
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش الروسي وشركات إيرانية
العالم بريطانيا عقوبات روسيا إيران أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بريطانيا الثلاثاء فرض عقوبات على 12 قائداً في القوات المسلّحة الروسية ومسؤولي شركات إيرانية متورطين في صناعة مسيّرات رداً "على قصف بنى تحتية مدنية" في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية جيمس كليرفلي في بيان عن العقوبات الجديدة "الهجمات المدروسة للقوات الروسية على مدن ومدنيين أبرياء في أوكرانيا لن تبقى دون رد".

وأضاف "بات النظام الإيراني معزولاً أكثر فأكثر في مواجهة نداءات شعبه المدوية للتغيير ولأنه عقد اتفاقات قذرة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في محاولة يائسة للبقاء".

وأوضحت الخارجية البريطانية أنّ العقوبات الجديدة تطال أيضاً 12 قائداً لوحدات عسكرية في الجيش الروسي متورطين في ضربات استهدفت بنى تحتية مدنية في أوكرانيا.

وفرضت لندن أيضاً عقوبات على ثلاثة مسؤولين في شركات إيرانية لصنع المسيّرات وعلى مسؤول عسكري متورط أيضاً في هذه النشاطات معتبرةً أن "المسيرات الإيرانية الصنع أدت دوراً رئيسياً" في الهجمات على المدنيين.

 

المصدر: فرانس برس

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