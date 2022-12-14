الأرجنتين تكتسح كرواتيا وتبلغ الدور النهائي للمرة السادسة في تاريخها

أربيل (كوردستان 24)- قاد ليونيل ميسي فريقه إلى فوز كبير على كرواتيا مساء الثلاثاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بنتيجة 3-صفر بينها هدف لـ"البرغوث" وتمريرة حاسمة، لتتأهل الأرجنتين للنهائي السادس في تاريخها.

وستواجه الفائز من المواجهة بين فرنسا والمغرب التي ستجري الأربعاء على ملعب البيت في الدوحة.

بدوره قدم ليونيل أداء رفيعا ليقود زملاء إلى فوز كبير، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بركلة جزاء فيما أضاف المهاجم المتألق خوليان ألفاريس ثنائية تاريخية في مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وكان قد رفض الفريقان الكشف عن أوراقهما خلال العشرين دقيقة الأولى من المباراة، وتركت الأرجنتيين مجال اللعب واستحواذ الكرة لكرواتيا التي أفرطت في التمريرات من دون الاقتراب من مرمى الحارس داميان مارتينيس. من جانبهم، اختار "راقصو التانغو" سياسة الحذر والترقب، وكانت لهم فرصا قليلة انتهت أمام المرمى لكنها خلت من أي خطر على ليفاكوفيتش بطل التأهل أمام البرازيل في ربع النهائي.

وإثر هذا الفوز، تواجه الأرجنتين وميسي الفائز من المباراة بين منتخب المغرب وفرنسا التي تجري مساء الأربعاء على ملعب البيت بالخور، شمالي الدوحة.