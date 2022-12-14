ریاضة

الأرجنتين تكتسح كرواتيا وتبلغ الدور النهائي للمرة السادسة في تاريخها

author_image سوار أحمد
کوردستان الأرجنتين ميسي المباراة النهائية

أربيل (كوردستان 24)- قاد ليونيل ميسي فريقه إلى فوز كبير على كرواتيا مساء الثلاثاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بنتيجة 3-صفر بينها هدف لـ"البرغوث" وتمريرة حاسمة، لتتأهل الأرجنتين للنهائي السادس في تاريخها.

 وستواجه الفائز من المواجهة بين فرنسا والمغرب التي ستجري الأربعاء على ملعب البيت في الدوحة.

بدوره قدم ليونيل أداء رفيعا ليقود زملاء إلى فوز كبير، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بركلة جزاء فيما أضاف المهاجم المتألق خوليان ألفاريس ثنائية تاريخية في مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وكان قد رفض الفريقان الكشف عن أوراقهما خلال العشرين دقيقة الأولى من المباراة، وتركت الأرجنتيين مجال اللعب واستحواذ الكرة لكرواتيا التي أفرطت في التمريرات من دون الاقتراب من مرمى الحارس داميان مارتينيس. من جانبهم، اختار "راقصو التانغو" سياسة الحذر والترقب، وكانت لهم فرصا قليلة انتهت أمام المرمى لكنها خلت من أي خطر على ليفاكوفيتش بطل التأهل أمام البرازيل في ربع النهائي.

وإثر هذا الفوز، تواجه الأرجنتين وميسي الفائز من المباراة بين منتخب المغرب وفرنسا التي تجري مساء الأربعاء على ملعب البيت بالخور، شمالي الدوحة. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف