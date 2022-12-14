سیاسة

انفجارات قوية تهز كييف

author_image سوار أحمد
العالم انفجارات كييف اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، ان انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم في تصريحات نقلتها العربية، أنه تم سماع انفجارات هزت مركز العاصمة.

وكان الكرملين، قد رفض خطة السلام التي عرضها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 24 فبراير الماضي.

وتتكون الخطة من 10 نقاط وأبرزها ما يلي: سحب روسيا لقواتها بشكل كامل من أوكرانيا، وعدم تقديم كييف أي تنازلات وضمان أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "على أوكرانيا أن تقبل الحقائق الجديدة التي طرأت على الأرض ليتحقق السلام".

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