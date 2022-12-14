هيئة الأنواء تتوقع انخفاضا جديدا بدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، خاصة في أقسامها الشرقية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".