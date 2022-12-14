اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 151500 دينار
100 يورو = 158600 دينار
100 جنيه إسترليني = 185500 دينار
100 ليرة تركية = 8100 دينار
100 ألف تومان إيراني = 39000 دينار
دينار أردني واحد = 2019 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 440000 دينار
مثقال عيار 21 = 390000 دينار
مثقال عيار 18 = 335000 دينار

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