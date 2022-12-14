مسرور بارزاني للسفير البريطاني: ثمة أجواء إيجابية لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وشهد اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأكد الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى وجود أجواء إيجابية إزاء حل المشاكل بين الجانبين، وعبّر عن أمله بأن تكون الموافقة على إرسال جزء من حصة الإقليم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، خطوة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حل المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والقضايا الأخرى.

كما تطرق الاجتماع إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما التحول الإلكتروني في الخدمات العامة، وتصدير منتجات إقليم كوردستان المحلية إلى الأسواق البريطانية والأوروبية عموماً.

كذلك جرى في اللقاء، التأكيد على أهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره وتنفيذ اتفاق سنجار بما يضمن تطبيع الأوضاع في المنطقة وإخراج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية.