سیاسة

مسرور بارزاني للسفيرة الأمريكية: المفاوضات مع بغداد مستمرة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل

اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية
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مسرور بارزاني خلال لقائه السفيرة الأمريكية لدى العراق
مسرور بارزاني خلال لقائه السفيرة الأمريكية لدى العراق
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني ألينا رومانوسكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، ومناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا.

واتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور والاتفاق بين القوى السياسية التي شكّلت الحكومة، والمنهاج الوزاري.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وعادل إزاء جميع المشاكل العالقة، بما يضمن حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية، ويصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

كما تناول اللقاء، الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتوفير الأرضية المناسبة لتطبيع الوضع في المنطقة لضمان عودة النازحين إلى ديارهم.

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