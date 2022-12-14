آوات شيخ جناب يكشف عن هدف ونتائج زيارة وفد حكومة كوردستان إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب اليوم الأربعاء أن الهدف الرئيسي من زيارة وفد الإقليم إلى بغداد هو مناقشة حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023 وملف النفط.

وقال آوات شيخ جناب في تصريحٍ للموقع الالكتروني الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إن "وزارة المالية العراقية صرفت مبالغ شهرين فقط من حصة إقليم كوردستان لعام 2022".

وأضاف شيخ جناب وهو عضو وفد حكومة الإقليم التفاوضي الذي زار بغداد مؤخراً، أن "جزءاً من زيارتنا إلى بغداد خصص للدفاع عن حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية، ولمناقشة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وكذلك لحل مشاكل الملاكات الوظيفية، وموضوع النفقات والإيرادات".

وأكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن "هذه القضايا والملفات حلت بالكامل".

وشدد على أنه "اتفقنا على إيجاد حلول لكافة القضايا العالقة في إطار الدستور والاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت الحكومة والبرنامج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة".

وبشأن ملف النفط أشار شيخ جناب إلى أنه تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية بهذا الصدد ووصلنا إلى تفاهم جيد مع وفد الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أنه "مقارنةً بالزيارات السابقة نحن أكثر تفاؤلاً هذه المرة، وستكون نتيجة المباحثات مرضية للمواطنين".

وتابع آوات شيخ جناب "نحن في وزارة المالية والاقتصاد قدمنا طلباً رسمياً إلى وزارة المالية العراقية لصرف مبالغ كوردستان، وكذلك دعونا أثناء محادثاتنا مع وزير المالية والمجلس الوزاري للاقتصاد لصرفها حيث وعدونا بعرضه على مجلس الوزراء".

وشدد على أنه "بعد الجهود الحثيثة لوفد حكومة إقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء الاتحادي إرسال مبالغ شهرين من حصة الإقليم".

وأردف أنه "بذلت جهود كبيرة لتأمين الموازنة وحصة موظفي إقليم كوردستان، بحيث لا تصبح جزءاً من الصراعات السياسية وتوجّه ضد الإقليم".

وفي نهاية حديثه أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن "نتيجة المباحثات الأخيرة كانت إيجابية كما لاحظنا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".