بالفيديو | العراق يسترد من مصر ست مسكوكات تحمل صورة أول الملوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية اليوم الأربعاء استرداد ست مسكوكات معدنية تحمل صورة الملك فيصل الأول.

ويقول مسؤولون إن أكثر 15 ألف قطعة أثرية نهبت في خضم الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية قبل نحو عقدين من الزمن.

وضبطت السلطات المصرية 174 قطعة أثرية مسروقة تعود لعدد من البلدان، منها ست قطع معدنية تحمل صورة أول ملوك العراق في العصر الحديث فيصل الأول.

وقال وزير الثقافة أحمد فكاك احمد البدراني في مؤتمر صحفي عقده ببغداد "نعلن اليوم إعادة هذه المسكوكات والتي تمثل مرحلة مهمة من تاريخ بلادنا إلى... هيئة الآثار والتراث".

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد إن قسم المسكوكات في الهيئة سيتولى عملية الاحتفاظ والعرض لهذه المسكوكات "بما تمثله من قيمة وإرث للعراق".

وتعرض التراث العراقي القديم للتخريب بسبب الصراعات المستمرة والتدمير والنهب، ولا سيما بعد عام 2003، فيما لا تزال آلاف القطع الأثرية مفقودة.

وبعد ذلك بسنوات، أعادت دول عديدة إلى السلطات العراقية آلافاً من القطع الفنية الأثرية والتراثية التي جرى تهريبها من البلاد بعد الحرب.

واستعاد العراق في تموز يوليو من العام الماضي، 17 ألف قطعة أثرية دفعة واحدة من الولايات المتحدة في أكبر عملية استرداد من نوعها.

ويمتلك العراق ما يصل إلى 150 ألف موقع أثري من الحضارات الآشورية والبابلية والأكدية والحضرية والإسلامية، وفق آخر مسح لهيئة الآثار.