حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول يمنعه من ممارسة العمل السياسي

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة تركية الأربعاء بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" السلطات، في قرار يمنعه عملياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو المقبل.

وأكد محامي إمام أوغلو أنه سيستأنف الحكم الصادر في قضية فتحت على خلفية تصريحات أدلى بها بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية.

ونادراً ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات، الحبس في تركيا.

لكن إمام أوغلو أدين بـ"إهانة شخصية عامة" ما يعني استبعاده من العمل السياسي طوال مدة العقوبة.

إلا أن إمام أوغلو البالغ 52 عاماً والذي يعد من الشخصيات البارزة في صفوف حزب الشعب الجمهوري في تركيا، سيبقى في منصب رئيس البلدية بانتظار البت في الاستئناف.

وأطلق مئات من مناصري إمام أوغلو هتافات طالبوا فيها بـ"استقالة الحكومة" لدى تجمعهم أمام مقر رئيس البلدية قبيل تلاوة الحكم.

وقال إمام أوغلو متوجها إلى المحتشدين "لا يمكن لحفنة من الأشخاص أن يسلبونا السلطة التي منحنا إياها الشعب".