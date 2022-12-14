بغداد تنصب "شاشة الحدث التاريخي" بين المغرب وفرنسا.. وباريس تتأهب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أمانة بغداد عن نصب شاشة تلفزيونية عملاقة في حديقة الأمة وسط العاصمة العراقية لنقل مباراة المغرب وفرنسا التي تقام في "حدث تاريخي".

ويرغب المغرب في تحويل الإعجاب بمنتخبه المشارك حالياً في نهائيات كأس العالم بقطر إلى رأس مال دبلوماسي يضمن له دوراً أكبر في كرة القدم الأفريقية.

وقالت أمانة بغداد في بيان إن "حديقة الأمة وسط بغداد ستشهد نصب شاشة عملاقة دعماً للشباب العراقي والعربي الرياضي ومتابعي مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم".

وسافر آلاف المغاربة بالفعل إلى الدوحة، إذ جاء الكثيرون منهم من المغرب وآخرون من المغتربين في الخليج وما أبعد من ذلك، وساعدوا في ملء الملاعب بلوني العلم الوطني الأحمر والأخضر.

وعزز المشجعون العرب والأفارقة وجودهم مع استعداد المغرب لمواجهة فرنسا الفائزة بلقب كأس العالم مرتين، والتي استعمرت المغرب سابقاً ويعيش بها الكثير من المغاربة الآن.

وعندما يواجه المغرب فرنسا، سيكون أول فريق أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم والمنتخب العربي الأنجح حتى الآن، إذ تُرفع الأعلام المغربية في أنحاء القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ورفعت الشرطة الفرنسية حالة التأهب قبل المباراة، وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات في باريس في العاشر من الشهر الجاري بعد فوز المغرب على البرتغال حيث تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في الشوارع فضلاً عن تحطيم واجهات المتاجر، مما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب.