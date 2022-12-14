سیاسة

الصين تسحب دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادثة ضرب ناشط في قنصلية مانشستر

المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة
author_image Kurdistan24 اربیل
الصين تسحب ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة
الصين تسحب ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة
العالم بريطانيا الصين الدبلوماسيين هونغ كونغ

أربيل (كوردستان 24)- سحبت الصين الأربعاء ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية في المدينة البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة بشأن حادثة تشرين الأول أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت يوم الأربعاء موعداً نهائيًا لذلك.

وفتحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى تحقيقاً جنائياً بعدما قال المتظاهر من هونغ كونغ بوب تشان إن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة "همجية" من خلال سحبه إلى داخل مجمّعهم الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال تظاهرة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقال كليفرلي الأربعاء "في إطار ذلك التحقيق، طلبنا من ستة مسؤولين صينيين التنازل عن حصانتهم الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم".

وأشار إلى أن السفارة الصينية في لندن أُبلغت بالموعد النهائي لهم "لاتخاذ إجراء".

وتابع كليفرلي "ردًا على طلباتنا، سحبت الحكومة الصينية الآن هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة، بمن فيهم القنصل العام بنفسه".

وأضاف أن ردّ لندن يعكس "تمسكها بسيادة القانون"، وكذلك "الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث".

وكانت الخارجية البريطانية قد استدعت القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو كوانغ في لندن في تشرين الأول أكتوبر بعد انتشار لقطات تدعم أقوال المتظاهر.

وكان كبار النواب المحافظين قد اتهموا القنصل العام تشنغ شيوان، وهو أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين في المملكة المتحدة، بالتواجد في موقع التظاهرة في مانشستر وبتمزيق ملصقات خلال الاحتجاج السلمي.

ويتوقَّع أن يرضي عزل المبعوثين الصينيين الستة معارضي الصين في حزب المحافظين والذين كانوا قد طالبوا بطردهم واتهموا حكومة لندن باسترضاء بكين.

ورحّبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائبة أليشيا كيرنز بالخطوة، معتبرة أن الدبلوماسيين الصينيين الستة "فرّوا من المملكة المتحدة مثل الجبناء، مؤكدين ذنبهم".

وأضافت في بيان "على وزارة الخارجية أن تعلن الآن هؤلاء الذين فروا أشخاصاً غير مرغوب بهم وأن توضح أنهم لن يتم الترحيب بهم مرة أخرى في المملكة المتحدة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف