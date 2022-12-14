ریاضة

أوكرانيا تعارض مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024

author_image Kurdistan24 اربیل
دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس
دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية معارضة بلاده لفكرة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس.

وتحدث زيلينسكي، الذي أشار إلى أن 184 رياضيا أوكرانيا توفوا في الحرب مع روسيا، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قال الأسبوع الماضي إن مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد 2024 لا تزال غير واضحة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما وصفه بنية اللجنة الأولمبية الدولية السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله "لا يمكن للمرء أن يحاول أن يكون محايدا عندما يتم تدمير أسس الحياة السلمية ويتم تجاهل القيم الإنسانية العالمية.

واضاف "الرد العادل على مثل هذه الأعمال لا يمكن إلا أن يكون فرض العزلة الكاملة على الدولة الإرهابية على الساحة الدولية. هذا ينطبق بشكل خاص على الأحداث الرياضية الدولية".

ولم يذكر زيلينسكي أي تفاصيل عن 184 رياضيا أوكرانيا قال إنهم قتلوا في الحرب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف