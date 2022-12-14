أوكرانيا تعارض مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية معارضة بلاده لفكرة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس.

وتحدث زيلينسكي، الذي أشار إلى أن 184 رياضيا أوكرانيا توفوا في الحرب مع روسيا، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قال الأسبوع الماضي إن مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد 2024 لا تزال غير واضحة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما وصفه بنية اللجنة الأولمبية الدولية السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله "لا يمكن للمرء أن يحاول أن يكون محايدا عندما يتم تدمير أسس الحياة السلمية ويتم تجاهل القيم الإنسانية العالمية.

واضاف "الرد العادل على مثل هذه الأعمال لا يمكن إلا أن يكون فرض العزلة الكاملة على الدولة الإرهابية على الساحة الدولية. هذا ينطبق بشكل خاص على الأحداث الرياضية الدولية".

ولم يذكر زيلينسكي أي تفاصيل عن 184 رياضيا أوكرانيا قال إنهم قتلوا في الحرب.