سیاسة

قطر تعتقل بريطانياً إثر وفاة زميل له في منصة بحرية

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت السلطات القطرية مواطناً بريطانياً في إطار تحقيق جنائي في وفاة بريطاني آخر وإصابة ثالث في منشأة بحرية، حسبما قاله مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال مسؤول في الوزارة إن يتعلق الأمر بحادث وقع في 12 من الشهر الجاري شمل البريطانيين الثلاثة الذين كانوا يعملون بشركة مقاولات.

وأضاف "أُصيب شخص بجروح قاتلة ونُقل آخر إلى المستشفى وغادره. وتم اعتقال الثالث في إطار تحقيق جنائي تجريه السلطات المختصة"، دون أن يخوض في تفاصيل.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية وقوع الحادث الذي أفضى إلى حالة وفاة، حسبما ذكرته وسائل إعلام بريانية.

وقال في بيان "ندعم أُسرة بريطاني لقي حتفه وآخر مصاب في قطر، ونتواصل مع السلطات المحلية".

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