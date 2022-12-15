ریاضة

فرنسا تفوز على المغرب وتتأهل للقاء الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022

author_image سوار أحمد
العالم منتخب فرنسا المغرب الأرجنتين مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام المغرب بهدفين مقابل صفر، وتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب المغرب -الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم- ندا حقيقيا لنظيره الفرنسي، وكان الطرف الأفضل في الكثير من فترات اللقاء، حيث أهدر نجومه العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وأمام أكثر من 68 ألف متفرج -بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- تقدم منتخب فرنسا -الذي يحلم بأن يصبح أول منتخب يحتفظ باللقب منذ فعلتها البرازيل قبل 60 عاما- بهدف مبكر حمل توقيع ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة.

وسيلعب المنتخب الفرنسي مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل، وهذا هو التأهل الرابع لمنتخب "الديوك" للمباراة النهائية في المونديال، والثاني على التوالي.

وتوقف مشوار المغرب الناجح في المونديال عند نصف النهائي بعد تحقيق إنجازين تاريخيين ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم نصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي يبلغ دور الأربعة، وفق ما ذكرت "الجزيرة".

وسيكون أسود الأطلس على موعد مع فرصة الحصول على المركز الثالث حين يواجهون كرواتيا في المباراة الترتيبية يوم السبت المقبل على ملعب خليفة الدولي.

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